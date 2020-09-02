Как говорится в сообщении концерна, наряду с инициированием процесса коллективного сокращения в Эстонии, Tallink также начал сокращения в Латвии. Всего будет сокращено 2,5 тыс. работников Tallink Grupp во всех странах.

Значительная часть персонала финской дочерней компании концерна Tallink Silja OY в настоящее время находится в неоплачиваемом отпуске, и с учетом текущего положения дел останется в неоплачиваемом отпуске частично или полностью.

В неоплачиваемом отпуске находятся все 1200 работающих на берегу и на море сотрудников Tallink Silja OY, в том числе команды двух принадлежащих компании и работающих под финским флагом судов Silja Serenade и Baltic Princess.

"Очередное ухудшение показателей вируса, разные подходы к ограничениям передвижения на наших домашних рынках, информационный шум в финских СМИ, существенно помешавший продажам билетов, и отсутствие в различных странах, где мы работаем, дополнительных решений, касающихся государственных дотаций, привели нас к тому, что для обеспечения жизнеспособности следует еще основательнее оптимизировать деятельность", — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, слова которого приводятся в сообщении.

"Если страны быстро или в связи с изменением ситуации на рынке примут решения о поддержке, мы будем готовы сразу же пересмотреть наши нынешние планы и решения в той мере, в какой это позволит сделать поддержка, и мы готовы по возможности вернуть на работу сокращенных людей", — добавил Ныгене.

Как сообщалось, Tallink Grupp в январе-июне 2020 года сократил выручку на 49,4% — до 219,9 млн евро. Показатель EBITDA составил 1,2 млн евро против 54,5 млн евро годом ранее, чистый убыток вырос в 5,5 раза — до 57,6 млн евро. На финансовые результаты повлияло сокращение пассажирских перевозок на 57%, до 2 млн человек, из-за ограничений на поездки с середины марта и приостановки работы паромов и отелей в связи с ситуацией с COVID-19.

Во втором квартале этого года чистый убыток Tallink Grupp составил 27,4 млн евро, тогда как за аналогичный период было получено 14,9 млн евро чистой прибыли. Доходы сократились в 4 раза — с 256,1 млн евро до 65 млн евро.

Снижение оборота было связано в первую очередь с 82%-ным спадом оборота сегмента магазинов и ресторанов, 81%-ным спадом оборота продаж билетов, 29%-ным спадом продаж в сегменте грузоперевозок и 96%-ным спадом продаж в сегменте гостиниц.

Пассажирские перевозки на линии Латвия-Швеция упали на 99%, на линиях Эстония-Швеция — на 97%, Финляндия-Швеция — на 93%, Эстония-Финляндия — на 77%.

Tallink Grupp — ведущий паромный оператор на Балтийском море, флот состоит из 14 пассажирских и грузовых судов, обслуживающих 6 линий под брендами Tallink и Silja Line. Страны присутствия — Эстония, Финляндия, Швеция, Латвия, Россия и Германия. В группу, помимо судоходной компании, входит сеть отелей в Таллине и Риге. Tallink Grupp также является франчайзи Burger King в странах Балтии.