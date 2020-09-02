"С 1 июля начали полноценный сезон после снятия ограничений и уже плюс 20% фиксируем, то есть у нас за июль 120 тысяч тех, кто приехал с ночевкой в места размещения, и около полумиллиона экскурсантов в Севастополе", — сказал Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Санэпидобстановку в регионе он назвал контролируемой. "У нас один из самых низких уровней заболеваемости COVID держится на протяжении всего этого периода", — отметил глава города.

По его словам, в регионе тестируют около 1,1 тыс. человек в сутки. "Запас коечного фонда есть, то есть ситуация стабильная", — добавил Развожаев.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 524 человек, 18 пациентов умерли.