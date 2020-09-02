"Власти Гоа в рамках плана Unlock 4.0 приняли решение отменить ограничительные меры для туристов, которые прибывают в штат. Путешественникам больше не нужно предъявлять тесты на коронавирус и проходить обязательный карантин", — пишет издание.

Как отмечает газета, меры касаются только внутреннего туризма. Теперь в штате ожидают наплыва путешественников.

"Кроме того, возобновили работу бары. Их посетители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Остаются закрытыми казино и пляжные хижины – из-за сезона дождей", — пишет издание.

Гоа был недоступен для путешественников, в том числе из Индии, на протяжении четырех месяцев. Затем в июле внутренним туристам разрешили посещать штат с ограничениями.

Туризм приносит более 9% в ВВП штата Гоа, из-за пандемии коронавируса и карантина туристическая отрасль очень сильно пострадала, поскольку курорты штата очень популярны среди иностранных туристов, в первую очередь из России и стран Европы.