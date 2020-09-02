В среду стало известно, что Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября. Въезд будет возможен через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона при наличии ПЦР-теста на коронавирус и брони отеля.

"Сейчас дело за российской стороной – примет ли она решение открыть полеты в Грецию. Пока официальных заявлений нет, но мы надеемся на положительный результат. По опыту Турции могу сказать, что на согласование всех вопросов уходит одна-две недели", — сказал Цандекиди.

На первом этапе Греция готова принимать до 500 россиян в неделю, решение об открытии границ будет действовать до 21 сентября.

"Речь о том, что в течение двух недель Греция будет проводить анализ прибывающих российских туристов, смотреть, многие ли из них заражены коронавирусом. Если с этим все будет в порядке, то практика открытия границ будет продлена, а квота увеличена – страна сможет принимать больше, чем 500 россиян в неделю", — рассказал руководитель "Музенидис Трэвел".

Он добавил, что после открытия границ в Грецию поедут самые разные категории россиян – и туристы, и по бизнесу. "Туроператоры готовы поставить чартеры и регулярные рейсы, чтобы отправлять в эту страну своих клиентов. Мы на низком старте ", — заключил он.

В прошлом году в Греции отдохнули около миллиона российских туристов. К началу сентября из популярных массовых зарубежных направлений отдыха для россиян открыта только Турция.