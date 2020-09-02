«На последней неделе августа Домодедово обслужил более 42,6 тыс. пассажиров на рейсах в Турцию. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщила пресс-служба.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа добавились рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы.

Турция рассчитывает принять в этом году более 12 млн иностранных туристов. В 2019 году ее посетило 45 млн зарубежных гостей, из них свыше семи миллионов – россияне.