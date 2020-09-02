Полеты будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Длительность перелёта составляет около четырех часов.

Как сообщалось, с 1 августа РФ разрешила коммерческие пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, с 15 августа — в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. При этом выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа перечень аэропортов был расширен, в него вошли Казань, Калининград и Новосибирск.

Также сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines 2 сентября возобновляет авиарейсы Казань-Стамбул.