"Сейчас вместе с отраслью, участниками рынка, бизнеса мы ведем большую работу над созданием национального проекта по развитию индустрии туризма и гостеприимства. В ближайшее время будут совещания — будем обсуждать отдельные позиции, положения этого нацпроекта, который должен в перспективе 5-10 лет вывести развитие внутреннего туризма и в целом индустрию гостеприимства России на принципиально иной уровень развития", — сказала она на открытии выставки "Знай наше".

Догузова добавила, что в рамках нацпроекта в России будут созданы курорты мирового уровня. "Страна станет комфортной и интересной для путешествий не только наших граждан, но и самых искушенных иностранных туристов", — сказала она.