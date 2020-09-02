"По предварительным данным, на Юге России летом отдохнуло более 7 млн человек. Это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон. В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам все же удалось сезон провести", — сказала она на открытии выставки "Знай наше".

Догузова отметила, что во всех популярных регионах России произошел многократный рост турпотоков, Алтай и Карелия пользовались особой популярностью.

"Нестандартный, тяжелый год выдался для туристической отрасли. Но одновременно это и год новых возможностей, он открыл для нас новые горизонты", — заключила она.