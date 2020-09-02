"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4952 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1196 (24,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции, 17414 умерших и 821 169 выписанных (5464 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 166417.

Между тем, суточный прирост в России опять начал увеличиваться. Если накануне он снизился до 4,7 тыс., то в среду опять приблизился к 5 тыс. С 27 августа по 31 августа этот показатель также демонстрировал тенденцию к росту.

Наименьший темп прироста за сутки зафиксирован в Чукотском АО 0%, Москве, Московской и Смоленской областях, Севастополе — 0,2%. В Ямало-Ненецком АО, Республике Тыва, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Ненецком АО, Брянской и Тульской областях и Чеченской Республике темп прироста составил 0,3%.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 625 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 человек скончались.