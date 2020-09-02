"Госинспекция по недвижимости провела обследование более трех тысяч летних кафе, включенных в городскую схему размещения, а также места потенциальных нарушений и выявила 201 нарушение, что на 44% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — отмечается в сообщении ведомства.

По словам руководителя Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, это стало возможным в том числе благодаря внедрению механизмов дистанционного мониторинга, позволяющего выявить правонарушения в градостроительной сфере на ранних этапах и предотвратить их совершение.

"При этом сезон работы летних кафе заканчивается в ноябре, и рестораторы еще могут подать заявку на включение летней веранды в столичную схему", — отметил Овчинский.

В ходе мониторинга было выявлено 119 летних веранд, не включенных в схему размещения. При этом из 201 нарушения 182 были устранены собственниками оперативно и добровольно. Общая сумма начисленных штрафов составила 4,6 млн рублей.