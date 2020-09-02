Как сообщает пресс-служба музея, это рассказ об избранных произведениях, подаренных музею с момента его основания и до наших дней. Гид, созданный в приложении дополненной реальности "Артефакт", доступен всем пользователям сети Интернет.

В его создании приняли участие артисты Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Феськов и Дмитрий Каргин, студенты Мастерской заслуженного деятеля искусств РФ, театрального режиссера и художественного руководителя БДТ имени Товстоногова Андрея Могучего Александра Бровко, Анастасия Литвинова и Кирилл Рокотов, а также сотрудники Русского музея.

Пользователи приложения познакомятся с историей произведений изобразительного искусства, их создателей и коллекционеров, которые сделали свой вклад в формирование национального собрания изобразительного искусства. Так, например, будут доступны рассказы о пелене "Похвала Богоматери" и картине "Грешница" Генриха Семирадского, подаренных музею Николаем II, о работах Сомова, Бакста, Рериха, Петрова-Водкина, Малевича и Филонова, переданных в Русский музей родственниками художников.

"Помимо аудио-контента пользователи приложения "Артефакт" увидят сами работы с отмеченными на них "точками интереса" — специальными визуальными акцентами на деталях произведений, а также смогут прочитать аннотации и посмотреть дополнительные изображения", — отмечают в музее.

Виртуальный гид включает произведения, которые представлены не только в залах временной выставки, но и находятся на постоянной экспозиции в Михайловском дворце и в фондах музея.