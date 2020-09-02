«В 2019 году Ростуризмом было проведено 357 закупок на общую сумму 726 062,9 тыс. рублей. По результатам проведения конкурентных процедур заключено 52 контракта на общую сумму 451 896,1 тыс. рублей (в том числе по четырем государственным контрактам на трехлетний период). Осуществлена одна закупка на сумму 249 919,9 тыс. рублей у единственного поставщика, определенного распоряжением правительства о подготовке и проведении в 2019 году в Санкт-Петербурге 23-ей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (ЮНВТО). Осуществлено 304 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 24 246,9 тыс. рублей по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 93 (до 300 тыс. рублей)», — следует из заключения контрольного ведомства.

Как сообщает палата, Ростуризму не удалось выполнить показатель по закупке у субъектов малого предпринимательства. «Доля заключенных агентством контрактов с такими организациями оказалась меньше 14% в то время, как по положениям Федерального закона № 44-ФЗ на них должно приходиться не менее 15% от совокупного годового объема закупок», — говорится в сообщении палаты.

Кроме того, как показала проверка, не достигнуты запланированные результаты подпрограммы «Туризм» государственной программы «Развитие культуры и туризма».

«Из 17 контрольных событий по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров 9 (53%) — не выполнены или выполнены частично. Из 62 прочих мероприятий (ярмарки, выставки и т.п.), предусмотренных детальным планом-графиком госпрограммы на 2019 год, не были реализованы или реализованы частично 17 мероприятий или 27%», — следует из заключения палаты.

Также, по ее данным, Ростуризм ненадлежащим образом выполнял полномочия собственника двух подведомственных ФГУП: «Национальная корпорация развития туризма» и «Национальный маркетинговый центр по туризму».

«Эти учреждения вообще не функционировали в прошлом году: руководители не назначены, не утверждались экономические показатели деятельности предприятий, не проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса этих ФГУП. Возникает вопрос: а вообще нужны ли такие федеральные государственные унитарные предприятия», — заявил на коллегии Счетной палаты аудитор ведомства Сергей Штогрин.