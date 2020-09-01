"Количество иностранных туристов в июле упало на 75%, несмотря на открытие границ, а траты путешественников сократились почти на 80% по сравнению с июлем 2019 года. Средняя сумма расходов на туриста снизилась на 17,8%", — пишет издание.

Кроме того, в июле количество бронирований отелей сократилось на 73,4%, других средств размещения – почти на 50%.

Испания открыла границы для иностранцев 21 июня. Доходы от туризма очень важны для страны и составляют 12% ее ВВП. Испания находится на втором месте в мире среди самых посещаемых туристами стран.

С момента открытия границ в Испании стали регистрировать новые вспышки COVID-19, из-за чего ряд стран ввел ограничения для возвращающихся оттуда граждан.

"Тем не менее, по сравнению с июнем число гостей Испании в июле выросло в 12 раз, а расходы путешественников – в 18 раз. Больше всего туристов (четверть) прибыло из Франции, следом идут немцы и британцы", — отмечает газета. Чаще всего путешественники посещали Балеарские острова, а также Каталонию и Валенсию.

По состоянию на 1 сентября в Испании зафиксировали 463 тыс. случаев коронавируса, скончалось почти 30 тысяч человек.