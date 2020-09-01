"Без сомнения, очень важно развивать курортную инфраструктуру и внутренний туризм. И, конечно, Краснодарский край — одна из здравниц России", — заявил Мишустин на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Глава региона обратил внимание главы правительства на состояние инфраструктуры курортных городов. В ряде территорий износ сетей составляет 70-80%.

"В пик сезона мы имеем серьезные проблемы в курортных городах с водоснабжением, с канализацией. Поэтому, если возможно, просим заложить средства на модернизацию инфраструктуры. Где-то необходимо модернизировать, где-то создавать новые мощности. Потому что, если откладывать, то решение этого вопроса обойдется ещё дороже", — отметил Кондратьев.

Глава региона также предложил рассмотреть вопрос субсидирования и предоставления дополнительных преференций организациям, специализирующимся на оздоровительном детском отдыхе.

"Это необходимо сделать, чтобы детские здравницы не перепрофилировались в обычные гостиницы, а продолжали работать по своему профилю", — подчеркнул Кондратьев.

Мишустин сообщил, что обсудит предложения с ответственным вице-премьером Дмитрием Чернышенко. "Он сейчас аккумулирует все предложения по формированию ещё одного направления наших национальных проектов. Это направление — "Туризм", — отметил глава правительства.

Мишустин попросил Кондратьева оформить все предложения и направить их в правительство России.

"Мы обязательно их рассмотрим. Убежден, что Краснодарский край станет настоящим украшением нового национального проекта "Туризм", — резюмировал Мишустин.