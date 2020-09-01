"После полного запуска трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя мы ожидаем рост туристского потока на 10-15%. Это обусловлено тем, что новые транспортные артерии позволят дать импульс к развитию восточного побережья. А также возросшая пропускная способность дороги сократила время пребывания туристов в пути, позволяя посетить большее количество городов и достопримечательностей", — приводятся в сообщении слова главы министерства Вадима Волченко.

По данным Минкурортов, в августе число туристов на машинах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40% — до 1,5 млн человек.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За два месяца в регионе отдохнули 3,5 млн человек, причем август показал рост на 15% по сравнению с прошлогодним показателем.

"Таврида" проходит от Крымского моста в Керчи до Севастополя, вдвое сокращая время передвижения по полуострову. В конце августа президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии движения по построенным участкам трассы.

Работы на последнем, восьмом, участке должны начаться в ближайшее время. Они разделены на два этапа, первый должны сдать до конца 2021 года.