По данным Минкурортов, в августе число туристов на машинах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40% — до 1,5 млн человек.
Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За два месяца в регионе отдохнули 3,5 млн человек, причем август показал рост на 15% по сравнению с прошлогодним показателем.
"Таврида" проходит от Крымского моста в Керчи до Севастополя, вдвое сокращая время передвижения по полуострову. В конце августа президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии движения по построенным участкам трассы.
Работы на последнем, восьмом, участке должны начаться в ближайшее время. Они разделены на два этапа, первый должны сдать до конца 2021 года.