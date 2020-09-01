"К 140-летию российского трамвая приурочено возобновление работы маршрута "Первый туристический" после вынужденной приостановки. С 3 сентября классический ленинградский трамвай ЛМ-33 будет совершать по три рейса ежедневно", — говорится в сообщении.

Маршрут Т1 остается прежним: с Василевского острова, через Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, через Литейный мост и по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке. Обратно — через Садовую улицу и Троицкий мост. Выезд из Музея городского электрического транспорта: в 10.00, 13.00 и 16.00.

"Пассажиры допускаются в туристический трамвай только при наличии гигиенической маски и перчаток. Количество пассажиров одного рейса в целях обеспечения социальной дистанции будет снижено вдвое. Перед каждым рейсом трамвай будет проходить санитарную обработку", — добавили в пресс-службе.

Работа маршрута Т1 была приостановлена в Петербурге 19 марта в связи с пандемией коронавируса.

На маршруте работает реплика вагона ЛМ-33 ("Американка"), который по праву считается одним из символов Ленинграда и Санкт-Петербурга. Эти трамваи служили пассажирам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года. Современная "Американка" выполнена в стилистке исторического вагона, однако оснащена современным электрооборудованием и системами (например, рядом с каждым сидением есть usb-разъем).