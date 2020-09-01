"Только в нашей группе 130 агентств (Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил). С учетом пострадавших в Тюмени, Казани, Уфе и других городах, агентств примерно 400-500", — сказала она.

Литвинова добавила, что на данный момент ущерб в группе составляет около 25 млн рублей, и это данные лишь от 36 турфирм.

"Многие агентства только на начальной стадии сбора и калькуляции ущерба. У всех полные оплаты "Санвэй", сервису онлайн-бронирования туров и перелетов Tour-box.ru, "Клео Тур". Не все операторы идут на сотрудничество с нами", — сообщила она.

Екатеринбургский центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо ООО "Санвэй") на прошлой неделе объявил об остановке деятельности из-за пандемии коронавируса. Компания заявила, что средств, вырученных от расторжения договоров с поставщиками и продажи имущества хватит для покрытия ущерба туристов и предложила кредиторам направлять требования для составления реестра.

Ранее совладелец центра бронирования "Клео Тур" Максим Пузанков заявил порталу "Интерфакс-Туризм", что ущерб от остановки компании не превысит 50 млн рублей, или же его может не быть вообще. Турагенты не согласились с этой оценкой. Они также подчеркнули, что пострадали не десятки туристов, а тысячи.

Центр бронирования – это агентство-консолидатор, через которое бронируют туры крупных туроператоров другие агентства. За последние два года с рынка ушли три центра бронирования, работавших по той же схеме, что и "Клео Тур". Два из них были крупными, и их уход нанес ущерб на сотни миллионов рублей.