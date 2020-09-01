"Директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности в части организации, контроля и координации деятельности подчиненных работников, обеспечения соблюдения установленного режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, принятия мер к организации ликвидации пожара", — заявили в надзорном ведомстве.

По результатам рассмотрения материалов проверки Анапской межрайонной прокуратуры, следствием в отношении директора заповедника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

"Установлено, что возгорание произошло в границах заповедника, где располагалась несанкционированная туристическая стоянка и граждане использовали в бытовых целях открытый огонь", — добавили в Генпрокуратуре.

24 августа в районе Анапы между населенными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш произошел крупный природный пожар. Из зоны бедствия были эвакуированы около тысячи отдыхающих. Площадь, пройденная огнем в заповеднике "Утриш", составила 130 га.

В ликвидации пожара была задействована авиация МЧС России — самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32.

По одной из версий, причиной возгорания является несоблюдение мер пожарной безопасности отдыхающими. По факту лесного пожара в Анапе возбуждено уголовное дело.

Из-за засухи в большинстве районов Краснодарского края действует пятый, наивысший, класс пожарной опасности, при котором въезд в лес запрещен. Однако вопреки ограничениям, на территории заповедника "Утриш" и в других популярных у туристов местах действуют целые поселения.