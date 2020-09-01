Тропа ведёт на невысокие, но живописные скальные останцы хребта Малый Москаль, примыкающего к озеру Зюраткуль.

"По старой лесовозной дороге туристам предстоит совершить несложный подъём на 500 метров, чтобы полюбоваться озером и хребтами Лукаш и Нургуш", — сказано в сообщении.

Название "Москаль", согласно наиболее распространённой версии, образовано от башкирского слова "мэскэй" — "ведьма". Предположительно, здесь размещались деревянные идолы и молитвенные камни, возле которых проводились ритуалы.

Примечательной точкой на новом маршруте стали каменные "склады" — когда-то здесь добывали камень для строительства плотины на озере Зюраткуль. За десятилетия они слежались, образовав причудливую поверхность.

По сведениям пресс-службы, в будущем году в нацпарке появится еще один маршрут, его проложат вдоль берега озера. Он подойдет для любителей природы, которые хотели бы полюбоваться местными видами, не поднимаясь в горы.

Для удобства гостей вдоль тропы будут установлены скамейки и беседки.