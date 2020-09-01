Таким образом, всего за два месяца курортного сезона, который начался в июле, в Крыму отдохнули более 3,5 млн туристов.
По данным главы республики, в августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиарейсами прибыли 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через госграницу РФ с Украиной.
Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%, в среднем по региону номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь — 70-80%.
Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За первый месяц в регионе отдохнули более 1,4 млн человек.
Глава республики Сергей Аксенов в начале июля прогнозировал, что туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял 7,43 млн человек.