"За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 миллионов 106 тысяч туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года", — написал Аксенов на своей странице во вконтакте во вторник.

Таким образом, всего за два месяца курортного сезона, который начался в июле, в Крыму отдохнули более 3,5 млн туристов.

По данным главы республики, в августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиарейсами прибыли 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через госграницу РФ с Украиной.

Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%, в среднем по региону номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь — 70-80%.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За первый месяц в регионе отдохнули более 1,4 млн человек.

Глава республики Сергей Аксенов в начале июля прогнозировал, что туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял 7,43 млн человек.