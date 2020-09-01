"С 1 сентября пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса Алама и Табы. Процедура обойдется в $30 на человека", — пишет издание.

Таким образом те путешественники, у которых при себе не окажется ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, смогут попасть в Египет после прохождения тестирования в аэропорту.

Из России в Египет прямых рейсов сейчас нет, но на курорты Красного моря можно добраться с пересадкой в Стамбуле.

По состоянию на 1 сентября в Египте зарегистрировано почти 100 тыс. случаев коронавируса, скончались 5,4 тыс. человек.