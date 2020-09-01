В частности, по Крымскому мосту летом проехали около 200 тыс. грузовиков и 14 тыс. автобусов. Из 2 млн "летних" машин около миллиона пришлось на август, это связано с пиком сезона отпусков.

"Наибольшее количество автомобилей отправилось в республику Крым 3 августа: 21 410, в обратном направлении — 21 августа: 20 602 за сутки. Всего в августе в направлении полуострова проехало более 470 тыс. машин, в обратном — около 500 тыс. Среднесуточная интенсивность движения составила более 31,3 тыс. транспортных средств", — говорится в пресс-релизе.

Согласно статистике прошлых лет, в сентябре интенсивность движения по Крымскому мосту может сохраниться на высоком уровне.

В целом с начала работы автодорожной части моста по нему проехало около 11,5 млн машин.

Автодорога по Крымскому мосту — участок км 141 — км 160 федеральной трассы А-290 — находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Имеет четыре полосы движения категории 1Б с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.