"Мы обеспокоены ситуацией в сфере общественного здраохранения и распространением вируса в Мадриде", — заявил Санчес.

На прошлой неделе правительство Испании выделило 2 тыс. военнослужащих, чтобы помогать местным властям отслеживать тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, и 11 из 17 региональных правительств запросили прислать к ним военных. Мадрид запросил 150 военнослужащих.

С пятницы в Испании зарегистрировали более 23 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За последние семь дней в стране госпитализировали более 1,6 тыс. человек с коронавирусом, и 25% от этого числа в Мадриде.

Всего в Испании с начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировали более 462,8 тыс. зараженных, а скончались среди них почти 29 тыс.