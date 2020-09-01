"Представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать План мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Республики Беларусь", — говорится в сообщении пресс-службы по итогам прошедших накануне в Москве переговоров представителей санитарно-эпидемиологической службы Белоруссии с участием директора Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артема Сикорского.

По информации белорусского Минтранса, в ходе переговоров были выработаны дальнейшие шаги по возможности возобновления воздушного сообщения между странами.

"Российской стороной было отмечено, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективные и соответствуют международным рекомендациям и стандартам", — отметили в пресс-службе.

Также стороны договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные со сложившейся эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества, говорится в сообщении.