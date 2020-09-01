"Туристы могут пройти тесты на коронавирус в аэропорту Антальи, частных и государственных клиниках, в отелях. С момента возобновления международного авиасообщения 1 июля было сделано более 65 тыс. анализов. В аэропорту ежедневно проводится до 500 тестов, каждый стоит 15 евро (1,3 тыс. рублей)", — пишет издание.

По прибытии в Анталью всем пассажирам измеряют температуру – в случае, если она повышена, их направляют на тестирование. Как отмечает газета, с 1 июля такие тесты сдали 600 человек.

"Курортные объекты соблюдают все меры безопасности: отели регулярно дезинфицируются, специальные бригады следят за соблюдением правил безопасности на пляжах, экскурсионных катерах. Туристам измеряют температуру и выдают маски перед тем, как пустить их на борт, все стараются соблюдать социальную дистанцию", — пишет газета.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа добавились рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы.

Турция рассчитывает принять в этом году более 12 млн иностранных туристов. В 2019 году Турцию посетило 45 млн зарубежных гостей, из них свыше семи миллионов – россияне.