Со своей стороны, агентство ЭФЭ отмечает, что это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 117,2 тыс. зараженных коронавирусом, но из них 95,5 тыс. человек уже выздоровели. Скончались 946 заболевших.

Среди тех, кто болеет сейчас, в больницах находятся 878 человек, остальные лечатся в домашних условиях. Половина из тех, кто госпитализирован, переносят болезнь в тяжелом состоянии, почти 120 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Больше всего заразившихся в Иерусалиме, Бней-Браке, Ашдоде, Тель-Авиве, Тире, Модиин Илите и в Нетании.