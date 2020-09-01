Правительственное распоряжение о назначении Бахарева опубликовано на портале правовой информации во вторник.

В авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Бахарев отвечает за авиационную безопасность. Также из открытых данных следует, что в прошлом он работал в управлении по контрразведывательному обеспечению объектов транспорта службы экономической безопасности ФСБ России.

Росавиацию возглавляет Александр Нерадько, который также занимает пост первого замминистра транспорта РФ. Согласно данным сайта ведомства, сейчас у него три заместителя: Алексей Новгородов, Олег Сторчевой и Дмитрий Ядров.