"Колония чаек на Киово находится в 8 километрах от аэропорта, экспериментальные поля — в 6, это достаточно большое расстояние. Существует ошибочная точка зрения о том, что весенний разлет птиц с озера направлен в сторону "Шереметьево". Это не так, поскольку главная цель разлета — кормление, а на аэродроме кормовой базы нет", — приводятся в сообщении слова замминистра экологии и природопользования Подмосковья Ирины Стальновой.

Она отметила, что основные весенние разлеты проходят в сторону северной части города Лобни и на юг, вдоль железной дороги, в сторону колонии озерных чаек станции Марк.

"Второе направление может пересекаться с маршрутами самолетов, однако птицы летят на высоте от 50 до 150 метров, ниже глиссады заходящих на посадку самолетов. Это — выводы видных орнитологов РАН, и у нас нет сомнений в правоте экспертов", — добавила министр.

При этом она отметила, что опасность столкновения самолета с птицей существует всегда, "вне зависимости от скоплений и маршрутов разлета пернатых".

"Однако, как показывает практика, в аэропорте "Шереметьево" успешно применяются различные методы отпугивания птиц, в том числе с помощью ястребов-тетеревятников", — сказала Стальнова.

В областном Минэкологии отметили, что исследование скоплений и путей миграции птиц провели орнитологи Центра кольцевания птиц Российской академии наук.

Оценка потенциальных рисков, которые могут создавать скопления птиц вблизи больших аэродромов, в частности, "Шереметьево" проводилась после обращения Федерального агентства воздушного транспорта.

"В частности, следовало проверить, насколько опасна для аэропорта "Шереметьево" колония чаек, гнездящихся на озере Киово в Лобне и скоплений птиц на экспериментальных полях Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса", — пояснили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.