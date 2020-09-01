"Синоптики предупреждают, что днем и вечером 2, 3 и 4 сентября на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36...+37 °С", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Сочи во вторник.

"При выходе на улицу жителям и гостям Сочи рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112", — подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, медики не рекомендуют горожанам и туристам находится под открытым палящим солнцем.

"Людям, страдающим различными болезнями, в жару необходимо оставаться дома и не выходить на улицу", — отметил собеседник.

Он напомнил, что в Сочи во время жары зафиксированы случаи обмороков как на пляжах, так и в других местах под открытым солнцем.