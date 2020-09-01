"Хотя на афише у нас стоит 5 и 6 сентября, мы начинаем работать 4 сентября: на деловой площадке фестиваля пройдут конференции и обмен мнениями среди профессионалов. Будут пресс-конференции основных участников мероприятия — в частности, я буду участвовать", — сказал Чайковский на пресс-конференции во вторник.

Основная программа фестиваля пройдет 5 сентября. На Рыночной площади Выборга установят сцену, в акватории залива будут проводиться соревнования и показательные выступления разных видов маломерных судов — заявлено более 80 участников. В концерте примут участие джазовые коллективы, танцевальные ансамбли и исполнители бардовской песни.

"Меня радует, что заявки приходят из разных уголков Ленинградской области. Мы ждем в гостях представителей Новой Ладоги, Сясьстроя — мы уже превращаемся в массовое водное шоу. В этом году мы очень хотели пригласить участников из Финляндии, но, к сожалению, пандемия не дала возможности пригласить гостей из ближайшего зарубежья", — отметил режиссер фестиваля Денис Солдаткин.

6 сентября на Смоляном мысу состоится морская регата — гоночные соревнования на парусниках, байдарках и каноэ. В соревнованиях примут участие более 20 разных видов и классов маломерных судов.

Фестиваль завершится пиротехническим, лазерным, мультимедийным шоу, которое будет также транслироваться на большом экране рядом с территорией фестиваля.