Основная программа фестиваля пройдет 5 сентября. На Рыночной площади Выборга установят сцену, в акватории залива будут проводиться соревнования и показательные выступления разных видов маломерных судов — заявлено более 80 участников. В концерте примут участие джазовые коллективы, танцевальные ансамбли и исполнители бардовской песни.
"Меня радует, что заявки приходят из разных уголков Ленинградской области. Мы ждем в гостях представителей Новой Ладоги, Сясьстроя — мы уже превращаемся в массовое водное шоу. В этом году мы очень хотели пригласить участников из Финляндии, но, к сожалению, пандемия не дала возможности пригласить гостей из ближайшего зарубежья", — отметил режиссер фестиваля Денис Солдаткин.
6 сентября на Смоляном мысу состоится морская регата — гоночные соревнования на парусниках, байдарках и каноэ. В соревнованиях примут участие более 20 разных видов и классов маломерных судов.
Фестиваль завершится пиротехническим, лазерным, мультимедийным шоу, которое будет также транслироваться на большом экране рядом с территорией фестиваля.