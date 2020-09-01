"Старый Английский Двор был филиалом музейного объединения "Музей Москвы" с 1994 по 2020 год. Передача Старого Английского Двора в ландшафтно-архитектурному комплексу парка "Зарядье" — это возвращение одному из старейших зданий Москвы исторического статуса, связанного с его местоположением", — рассказала директор музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова.

Как отмечается, 5 сентября в обновленном здании пройдут первые экскурсии. В честь Дня города они будут бесплатными. Посетители музея смогут увидеть уникальные находки, которые обнаружили во время археологических раскопок и строительства парка.

Посещение Старого Английского Двора станет возможно и в рамках исторического экскурсионного маршрута по "Зарядью", который включает в себя осмотр галереи Китайгородской стены, построенной также в XVI веке и отреставрированной во второй половине XX века.

Палаты на улице Варварке, построенные в начале XVI века, считаются одним из старейших гражданских строений и первым официальным представительством иностранной державы, сохранившимся в Москве.

Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" находится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Он открылся в День города 9 сентября 2017 года. Общая площадь парка составляет более 13 га, площадь построенных объектов — свыше 80 тыс. кв.м.