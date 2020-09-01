В январе-июле прошлого года аэропорт Челябинска обслужил 933,413 тыс. человек. Таким образом, пассажиропоток за 7 месяцев сократился на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росавиации, больше всего пассажиропоток упал в апреле и мае — до 14,2 тыс. и 15,9 тыс. пассажиров соответственно, в июле ситуация заметно улучшилась, число обслуженных пассажиров составило 132,7 тыс. человек.

Грузоперевозки составили 1,407 тыс. тонн против 1,526 тыс. тонн в январе-июле прошлого года (снижение на 7,8%).

Аэропорт "Челябинск" находится под управлением холдинга "Новапорт" Романа Троценко. "Новапорт" — один из крупнейших аэропортовых холдингов в РФ. Объединяет воздушные гавани в Новосибирске, Томске, Барнауле, Волгограде, Астрахани, Чите, Мурманске, Тюмени, Перми и других городах.