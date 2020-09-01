Два крупнейших в стране авиаперевозчика последовали примеру United Airlines Holdings Inc., сообщившей об аналогичном решении накануне в попытке стимулировать рост спроса в отрасли, существенно пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Southwest Airlines Co. изначально не вводила сборы за замену билетов. Таким образом, теперь у четырех крупнейших в США авиаперевозчиков будет приблизительно одинаковая политика.

При этом American Airlines в отличие от United Airlines и Delta Air также отменила сборы за замену билетов на ряд международных направлений, включая рейсы в Канаду, Мексику и на Карибы.

Между тем American Airlines и Delta Air не отменили сборы на дальние рейсы, многие из которых они осуществляют совместно с зарубежными партнерами. Эта политика может измениться с возобновлением международного авиасообщения.

Медленное восстановление пассажирского спроса с апреля и тревоги по поводу потенциального роста числа новых заражений коронавирусом осенью и зимой заставляют авиакомпании искать новые конкурентные стратегии, пишет The Wall Street Journal. Авиакомпании хотят дать пассажирам больше уверенности по поводу возобновления сообщения.

Delta Air получила $830 млн выручки от сборов за замену и аннулирование билетов в прошлом году, показатель для American Airlines составил $818 млн, согласно данным министерства транспорта США.

В целом авиакомпании США заработали $2,8 млрд за счет этих сборов, при этом размер сборов за замену билетов варьируется от $200 до $500, что иногда превышает изначальную стоимость.

Акции American Airlines в ходе предварительных торгов во вторник дешевеют на 0,3%, бумаги Delta Air теряют 1,1%, United Airlines — 0,6%.