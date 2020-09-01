Фото: Иван Ерофеев

Скульптура установлена в преддверии открытия выставки «Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали». «Семичастная скульптура из мрамора и стекловолокна высотой 6,5 метров находится в непосредственной близости от входа в Успенскую звонницу, где располагается один из двух выставочных залов. Работа, созданная в 2018 году, впервые демонстрируется публике», — говорится в сообщении.

На выставке, которая откроется 9 октября 2020 года, будут представлены несколько сотен произведений из драгоценных металлов с эмалью – работы русских ювелирных фирм ХIХ – начала ХХ столетия из музеев и частных собраний России и Великобритании.

Особое место займут знаменитые императорские пасхальные яйца работы фирмы Карла Фаберже – «Московский Кремль», «Транссибирский экспресс», «Клевер» и «300-летие дома Романовых».

«Овоид 7.1» будет находиться на Соборной площади до конца работы выставки, 10 января 2021 года.

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» включает Оружейную палату, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, ансамбль колокольни «Иван Великий», церковь Ризоположения и Патриаршие палаты. Ежегодно Музеи Московского Кремля посещает около 3 млн. человек.