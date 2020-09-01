"Туристическая часть программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева "Активное долголетие" стартовала 24 августа поездкой жителей Серебряных Прудов в Ленинский городской округ. (...) В сентябре запланирована 241 поездка для жителей 59 муниципалитетов области", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в июле 56 муниципальных образований представили в комитет экскурсионные маршруты с посещением объектов туристского показа. В проекте участвуют более 150 объектов — музеев, храмов, усадеб, выставочных и культурных центров, картинных и художественных галерей, библиотек и других объектов.

Проект "Активное долголетие" реализуется для граждан старшего поколения Московской области с начала октября 2019 года. В проекте принимает участие 61 городской округ.

В 2019 году в проекте приняли участие 10 612 граждан старшего поколения. В 2020 году количество участников по данным на 26 августа составило 5 130.