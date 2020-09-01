Пассажиропоток аэропорта за аналогичный период прошлого года составил 10 тыс. 16 пассажиров. Таким образом, показатель сократился на 34,2%.

В июле текущего года пассажиропоток составил 3 тыс. 35 человек, в июле прошлого года — 3 тыс. 417 человек (снижение на 11,2%).

Тамбовский аэропорт занимается только коммерческими перевозками пассажиров и обеспечивает выполнение рейсов авиакомпании "Руслайн". Пропускная способность аэровокзала — 50 пассажиров в час.

Управляет предприятием областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов".