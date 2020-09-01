В понедельник Пузанков сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что на данный момент процедура банкротства еще не начата. По его словам, ущерб от остановки "Клео Тур" не превысит 50 млн рублей, или же его может не быть вообще.

"Как группа пострадавших от деятельности ООО "Санвэй" турагентов заявляем, что ущерб превышает 50 млн рублей. Сейчас большинство связываются с туроператорами, уточняют задолженности со стороны ООО "Санвэй" по заявкам, на ближайшие вылеты производят оплаты своими денежными средствами или средствами туристов, которые готовы повторно заплатить за туры", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" представитель группы Мария Слукина.

Она добавила, что у каждого турагента есть доказательства полной оплаты со своей стороны ООО "Санвэй", датированные январем — февралем (заявки по раннему бронированию) и далее. Обязательства со стороны турагентов были выполнены в срок.

"Кроме того, пострадали не десятки туристов, а тысячи. Уменьшать количество пострадавших за счет того, что их туры сейчас оплачивают агенты, неэтично", — подчеркнула Слукина.

По ее словам, предложения ООО "Санвэй" турагентам собирать документы, высылать на почту и ждать занесения в реестр требований кредиторов – утопия, поскольку ООО "Санвэй" не объявило себя банкротом, на ликвидацию не подало, и проверка органов ФНС ему, скорее всего, не нужна.

"При повторной оплате заявок также стало известно, что авансовые платежи не всегда вносило ООО "Санвэй", это были и ООО "Анекс Партнер Урал", ООО "Время Путешествий", ООО "Летим вместе". Возникает вопрос, почему заявки аннулируются некоторыми операторами без заявлений от туристов, почему нет доплат от этих ООО, ведь о прекращение деятельности объявил только ООО "Санвэй"? И где деньги, оплаченные турагентами полностью, а этой компанией внесены лишь минимальными авансами?", — недоумевает Слукина.

Центр бронирования – это агентство-консолидатор, через которое бронируют туры крупных туроператоров другие агентства. Как напомнили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), за последние два года с рынка ушли три центра бронирования, работавших по той же схеме, что и «Клео Тур». Два из них были крупными, и их уход нанес ущерб на сотни миллионов рублей.

«После этих событий доверие агентств к центрам бронирования сильно пошатнулось. Однако, судя по ситуации с «Клео Тур», ненадолго. Эксперты говорят о том, что с этой компанией работали 450-700 агентств. Всегда в подобных случаях возникает вопрос, почему турагенты продолжают работать через подобные структуры. Причин – несколько. В основном, это практикуют небольшие компании, которым трудно выполнить объем продаж, необходимый для прямого сотрудничества с туроператором. Плюс повышенная комиссия и отсутствие обязательств по планам продаж», — рассказала пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, при сотрудничестве с центрами бронирования многие агентства работают без договоров, оплачивают туры в терминалах без чеков или отправляют деньги на карты сотрудников центра. В результате в случае банкротства им трудно доказать туристам, что деньги были переведены партнеру, а не присвоены.

Екатеринбургский центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо ООО "Санвэй") на прошлой неделе объявил об остановке деятельности из-за пандемии коронавируса. Компания заявила, что средств, вырученных от расторжения договоров с поставщиками и продажи имущества хватит для покрытия ущерба туристов и предложила кредиторам направлять требования для составления реестра.