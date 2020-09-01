«С начала сентября пересадочные рейсы в турецкую Анталью с технической посадкой в аэропорту Ростова-на-Дону будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам из Минеральных вод и три раза в неделю по четвергам, воскресеньям и понедельникам из Екатеринбурга. Все рейсы выполняются на крыльях партнерской авиакомпании Red Wings», — рассказали в компании.

При этом пассажирам не придется получать и снова сдавать багаж, но в аэропорту «Платов» они должны будут выйти в аэропорт с ручной кладью, пройти паспортный контроль, после чего смогут вернуться в самолет и продолжить путешествие до Антальи.

«Турецкие курорты были одним из самых востребованных зарубежных направлений у путешественников на Урале и Северном-Кавказе. В то же время мы понимаем, что открытия международных рейсов из аэропортов этих регионов пока нет на повестке дня. Если опыт со стыковочными рейсами окажется удачным, мы распространим его и на другие города вылета в еще не охваченных регионах», — рассказал исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

Полетная программа «Интуриста» с прямыми вылетами в турецкие Анталью и Даламан выполняется из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Казани на крыльях партнерских авиакомпаний AZUR AIR и Red Wings.

«Для стыковочных вылетов из Кавказских минеральных вод и Екатеринбурга в Анталью будет возможно восстановление старых броней и перенос бронирований 2021 года на этот год без доплат», — добавили в пресс-службе туроператора.

Россия 10 августа возобновила авиасообщение с турецкими курортными городами Анталья, Даламан и Бодрум. Прямые вылеты пока возможны только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани и Калининграда.