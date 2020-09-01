Заведующая школьным центром Эрмитажа Ирина Дюбанова приглашает детей, их родителей и всех любителей Эрмитажа на прогулку по античным залам. Предстоит увидеть статуи древнегреческих богов и вспомнить связанные с ними удивительные древние мифы и сказки.

Эрмитаж — первый в мире музей, который начал систематически работать с детьми. Уже более 80 лет в Эрмитаже существует научно-методический отдел "Школьный центр", специалисты которого создают множество программ для детской аудитории разных возрастов.

"Этой осенью Школьный центр открывает новый и весьма необычный учебный сезон. Традиционно музей приглашал ребят и их родителей на экскурсии, лекции, квесты, мастер-классы. В этом же году Эрмитаж сам готов прийти к своим посетителям. Сотрудники Школьного центра представят для всех желающих самые интересные детские программы онлайн", — отмечают в музее.