Так, организационно-аналитическое управление главы Марий Эл сообщает, что сейчас при полной загрузке могут работать организации, где тренируются члены спортивных сборных команд РФ и республики. На соревнованиях разрешается присутствие зрителей при условии заполняемости не более 30 % посадочных мест,

"Также без ограничений по заполняемости разрешается работа гостиниц, пансионатов, домов и баз отдыха, санаториев, санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, а также иных санаторно-курортных организаций", — говорится в сообщении.

В Башкирии граждане, находящиеся в социальных учреждениях, должны оставаться на самоизоляции до 15 сентября, говорится в указе главы республики о режиме повышенной готовности.

С 1 сентября "при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований" могут работать детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, кружки и секции, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах и домах культуры. Также открываются кинотеатры, бани и сауны (в том числе расположенные в фитнес-центрах) и фудкорты в торговых центрах. Театрально-концертный сезон разрешено открыть с 15 сентября.

В Саранске (Мордовия) в первый день осени открываются городские парки и зоопарк, сообщает республиканский оперативный штаб.

"В парках города с 1 сентября будут работать объекты нестационарной торговли, а также площадки для выступлений", — говорится в сообщении.