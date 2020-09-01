Как сообщает во вторник пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал председатель Кабмина Михаил Мишустин.

«На грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма будет дополнительно выделено 1,2 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», — говорится в сообщении.

Как уточняется, гранты могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.

«Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента. При этом величина гранта ограничена суммой в 3 млн рублей», — подчеркнули в пресс-службе.