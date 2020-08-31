"ВОЗ полностью поддерживает усилия по активизации экономики и жизни общества (ряда стран). Мы хотим видеть, что дети возвращаются в школы, а люди — на рабочие места. Но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно. Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться", — сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

"Мы считаем, что для того, чтобы взять под контроль (коронавирус — ИФ), все страны, сообщества и отдельные лица должны сосредоточиться на четырех основных положениях", — отметил глава организации.

В частности, по словам Гебрейесуса, необходимо предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий. Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов от коронавируса можно путем введения мер, призванных защитить людей, которые находятся в группе риска — пожилых людей, лиц с проблемами со здоровьем и работников на "передовой".

Также он подчеркнул необходимость соблюдения основных правил — таких как социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и использование масок. Также власти должны разработать план по тестированию, обнаружению, изоляции и лечению заболевших, а также по отслеживанию контактов и последующему карантину.

По словам Гебрейесуса, общенациональных изоляций можно избежать в случае своевременного принятия соответствующих мер.

По состоянию на 31 августа в мире выявлено свыше 25,4 млн случаев заражения коронавирусом, причем более 852 тыс. заразившихся скончались. Между тем 17,8 млн заболевших выздоровели.