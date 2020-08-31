Как говорится в пресс-релизе компаний, MCR Development планирует инвестировать $10 млн для расширения исследований и разработок StayNTouch.

Сделка будет оплачена денежными средствами, сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Ее планируется завершить к 30 сентября.

MCR Development договорилась о покупке StayNTouch спустя несколько месяцев после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть "достоверные доказательства", что компания находится во владении китайской Beijing Shiji Information Technology Co. и "угрожает подорвать национальную безопасность Соединенных Штатов".

Beijing Shiji Information Technology приобрела StayNTouch в сентябре 2018 года. Цена покупки не раскрывалась. Согласно указу Трампа, выпущенному в марте, в течение 120 дней китайская компания должна была продать StayNTouch и уведомить об этом правительство США.

MCR Development является оператором и владельцем более 90 гостиниц, включая отели под брендами Marriott and Hilton, в 30 штатах. Компания также управляет десятком независимых отелей, в том числе недавно реконструированный TWA Hotel в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.