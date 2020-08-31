"Согласно изменениям, внесенным в указ губернатора, разрешено проведение массовых культурно-просветительских, образовательных, досуговых или зрелищно-культурных мероприятий, осуществляемых в рамках текущей деятельности организаций", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Ярославской области смягчен запрет на собрания численностью более 50-ти человек.

Ранее власти разрешили проводить спортивные мероприятия с 30-процентной загрузкой трибун.

В Ярославской области зафиксировано 6407 случаев коронавируса, скончались 36 человек.