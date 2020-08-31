"К сожалению, это не наше решение. В любом случае, у нас нет какой-либо информации о дополнительных субсидиях", — сказал Чиханчин в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков, отвечая на вопрос одного из них.

Весной входящие в одну группу авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора" получили от государства 7,89 млрд руб. субсидий на фоне пандемии COVID-19. На поддержку всех российских авиаперевозчиков было выделено 23,4 млрд руб., они распределялись из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Деньги можно было направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.