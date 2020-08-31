"В 2020-м и 2021-м цены на билеты поднимать не будем. А как сложится ситуация в 2022 году, сейчас невозможно прогнозировать. Все будет зависеть от того, что будет стоить рубль, в каком он будет соотношении к курсу валют", — сказал Урин в интервью изданию Forbes.

Он отметил, что "цены на билеты в Большой театр и так достаточно высокие". "Мы понимаем, что покупательная способность у зрителей в период пандемии снизилась, люди стали зарабатывать меньше. Поэтому в любом случае не будем повышать цены на билеты", — сказал генеральный директор театра.

Урин уточнил, что ГАБТ ведет переговоры с контрагентами о необходимости снижения гонораров тех певцов, которые приезжают в театр.

Урин также сообщил, что правительство компенсировало театру недополученные из-за пандемии доходы за три месяца. "Мы каждый год по итогам резервировали определенную сумму денег на непредвиденные обстоятельства. Вот она и пригодилась. Плюс правительство выделило нам средства, которые частично возместили недополученные доходы. Но только частично. Да, и дополнительно компенсирует частично недополученные доходы. За апрель, май, июнь Большой театр получил компенсацию", — рассказал Урин.

По его словам, сейчас в правительстве готовится решение о сокращении расходов бюджетной сферы на 10%. "Это серьезная сумма из той субсидии, которую получает Большой театр. Поэтому не исключаю, что нам придется затягивать пояса в 2021 году. Надо думать об очень разумном и целесообразном расходовании средств".

Говоря о планах Большого театра, гендиректор сообщил, что из-за корректировки выхода премьер в 2020 году, в следующем году театр будет представлять по премьере в месяц. "Мы работаем, готовим новые премьеры. В связи с текущей ситуацией мы сделали корректировку: практически все премьеры первой половины сезона перенесли на следующий год. Поэтому в 2021 году в театре каждый месяц будет выходить премьера", — сказал он.