"На данный момент процедура банкротства еще не начата. Может быть, ущерба (от остановки деятельности центра бронирования "Клео Тур" и сервиса онлайн-бронирования туров и перелетов Tour-box.ru – ИФ) не будет. В любом случае, сумма составит не более 50 млн рублей", — сказал он.

Отвечая на вопрос, пострадают ли туристы из-за произошедшего, Пузанков отметил, что таких людей может быть несколько десятков, "это не сотни и не тысячи".

"Эти туристы не смогли улететь на отдых, потому что турагенты за них не доплатили. Сейчас ситуация такова, что условно пострадавшими можно назвать именно турагентов: половине из них пришлось доплачивать, чтобы туры клиентов все-таки состоялись. Они с туристами сами договариваются. А мы со своей стороны решаем вопросы с турагентами", — отметил он.

Екатеринбургский центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо ООО "Санвэй") на прошлой неделе объявил об остановке деятельности из-за пандемии коронавируса. Компания заявила, что средств, вырученных от расторжения договоров с поставщиками и продажи имущества хватит для покрытия ущерба туристов и предложила кредиторам направлять требования для составления реестра.

Эксперты разошлись в оценке возможного ущерба от остановки деятельности компании. В Ассоциации туроператоров России заявили, что он может достичь 100-200 млн рублей.

Центр бронирования – это агентство-консолидатор, через которое бронируют туры крупных туроператоров другие агентства. За счет больших объемов продаж он получает более высокие комиссии, частью которой делится с партнерами. На рынке уже произошло два случая банкротств подобных центров – "РоссТур" и Polar Tour.