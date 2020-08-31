Последний день лета 2020 года в Москве стал самым жарким за последние 70 лет наблюдений, отмечает сайт метеослужбы.

По информации Гидрометцентра, 31 августа 1992 года в столице фиксировалось 29,5 градуса.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что понедельник в Москве стал самым жарким днем уходящего августа.

По данным метеонаблюдений, абсолютный температурный рекорд в столице для 31 августа был установлен в 1890 году — 31,8 градуса.

В метеобюро уточнили, что самым жарким днем лета 2020 года остается 17 июня, тогда воздух в Москве раскалился до 31,4 градуса.

"По предварительным оценкам, уходящее лето в Москве было на 1,5 градуса теплее климатической нормы", — добавил собеседник агентства.