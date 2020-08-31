"Ущерб, причиненный вчерашним пожаром, был минимален. Пожарные службы быстро сработали. Также помогли меры по предотвращению (пожара — ИФ), всю сухую растительность убрали. Это спасло памятники архитектуры", — заявила она после посещения комплекса в понедельник.

Лесные пожары добрались до комплекса накануне, на месте работали десятки пожарных, воду сбрасывали с четырех самолетов и двух вертолетов. Вход для туристов туда пока закрыт, но, по словам министра культуры, вскоре, когда огонь окончательно отступит, он будет разрешен.

Микены — один из главных археологических памятников на территории Греции, центр Микенской культуры. Сейчас он находится в руинах и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.