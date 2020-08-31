Консенсус прогноз "Интерфакса", составленный из оценок четырех инвесткомпаний и банков, предполагал выручку в 22,1 млрд руб.

Выручка от пассажирских перевозок снизилась почти на 92%, до 13 млрд руб., от грузовых перевозок — увеличилась на 64%, до 7,5 млрд руб. Прочая выручка сократилась на 70%, до 5 млрд руб.

Отрицательная EBITDA группы составила почти 2 млрд руб. Аналитики прогнозировали этот показатель в диапазоне от минус 1,7 млрд руб. до минус 7,3 млрд руб.

Чистый убыток группы составил 35,8 млрд руб. против прибыли в 6,9 млрд руб. годом ранее. Скорректированный убыток (без учета неденежной переоценки валютных обязательств по лизингу) — также 35,8 млрд руб. при диапазоне оценок от 27,8 до 33,6 млрд руб.

Операционные расходы группы "Аэрофлот" сократились на 62%, до 58,4 млрд руб., только на топливо — почти на 90%, до 5,3 млрд руб.

На фоне запрета международных рейсов и карантина из-за COVID-19 пассажиропоток группы "Аэрофлот" во II квартале упал на 89% год к году, пассажирооборот — на 91%, загрузка кресел — на 29 процентных пункта, до 52%.

"Несмотря на то, что пандемия оказала беспрецедентно глубокое влияние на авиационную отрасль, мы уже начинаем видеть постепенное восстановление в ряде сегментов, пусть и в новых реалиях, — отметил CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. — По итогам июля группа восстановила емкости до 41,7% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Особенно стоит отметить успешное восстановление перевозок авиакомпании "Победа", которая в июле 2020 года стала единственной российской авиакомпанией, увеличившей пассажиропоток против сопоставимого периода прошлого года на 1,6%. В первой половине августа также открылся ряд международных направлений, и мы уже фиксируем высокий спрос на путешествия со стороны пассажиров".